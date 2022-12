Buurtplatform Frontwind Ieper Brielen overtuigt buurtbewoners van negatieve gevolgen windturbines: “Er moet respect zijn voor de gezondheid van mensen die in de nabijheid wonen”

Poperinge Graafkraan raakt middendruk­lei­ding in Veurne­straat: 33 mensen geëvacu­eerd, 1 bewoner naar ziekenhuis

Een lek in een middendrukleiding van de gastoevoer heeft woensdag voor opschudding gezorgd in hartje Poperinge. Bewoners van een aantal flats en woningen in de buurt werden geëvacueerd. Even was er sprake dat ook een woonzorgcentrum en een school zouden ontruimd worden, maar zo’n vaart liep het gelukkig niet. Nadat het lek gedicht was en metingen hadden uitgewezen dat er geen gevaar meer was, mocht iedereen weer naar huis.

18:50