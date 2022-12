Buren protesteren tegen komst grote windturbines: “Luminus verstrekt goednieuwsshow die voorbijgaat aan de echte problemen”

IeperDe plannen van het bedrijf Luminus om 4 windmolens te bouwen langs de Ieperse Noorderring stuitten op protest van bewoners van Brielen en Vlamertinge. Die hebben zich verenigd in een buurtplatform. “Die plannen hebben grote ongerustheid gewekt bij de vele mensen van de woonhuizen en woonwijken in de omgeving”, zegt woordvoerder Marc Poissonnier.

Het bedrijf Luminus plant de bouw van 4 winturbines langs de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge. Volgens het bedrijf komen de molens in een windrijk gebied en zou het project de stad helpen haar klimaatdoelstellingen te behalen. Het project kreeg de naam Vredesmolens, maar het lijkt erop dat ze niet onmiddellijk voor vrede zorgen. Zowel het stadsbestuur en nu ook enkele buren zien de komst van de windmolens niet meteen zitten. “Windturbines zo dicht bij woningen kan eigenlijk niet”, zegt Marc Poissonnier van het buurtplatform. Dat werd opgericht om te protesteren tegen de komst van de molens. “In andere landen zijn er vaak afstandsregels die er hier zouden voor zorgen dat er binnen een straal van een kilometer geen enkel huis zou staan. Nu is dat wel het geval, want er bevinden zich woningen op amper 250 à 300 meter. Die turbines zijn daarenboven uitzonderlijk hoog, bijna tweemaal de hoogte van de Ieperse kathedraal. Bijna nergens zie je deze op het land staan, wel meestal in havengebieden of op zee.”

Slaaptekort

“Het buurtplatform wil de bewoners correct infomeren over wat hen te wachten staat, want de info die door Luminus werd verstrekt, was een beetje teveel een goednieuwsshow die voorbijgaat aan de echte problemen van slagschaduw, geluid dat ver draagt, grondtrillingen en storend zicht. Wat opvalt bij de bewoners is dat zijn wel gewonnen zijn voor windenergie als groene bron van elektriciteitsproductie”, klinkt het.

Quote We zijn klaar en strijdvaar­dig om het op te nemen voor de mensen en de omgeving en namen een advocaat onder de arm gespeciali­seerd in de materie. Buurtplatform

“Groene energie is oké, maar niet ten koste van onze gezondheid en onze omgeving. Heeft men al eens nagedacht wat het laagfrequent en knappend geluid van draaiende wieken met zich meebrengt voor de aantasting van het menselijk zenuwstelstel. We spreken dan nog niet van slaaptekort en andere irritaties.” Het buurtplatform organiseert een infomoment op dinsdag 20 december om 20 uur in het VTI van Ieper. Specialisten op het vlak geluid, trillingen, en dergelijke zullen er ingaan op de bekommernissen van de mensen. “We zijn klaar en strijdvaardig om het op te nemen voor de omwoners en de omgeving. We namen een advocaat onder de arm gespecialiseerd is in de materie.”

“Verkrachting van het landschap”

Op de laatste gemeenteraad stelden verschillende gemeenteraadsleden vragen over de Vredesmolens. Nancy Six (IEPER2030) begon haar pleidooi met te zeggen dat ze de naam ‘Vredesmolens’ een beetje belachelijk vindt. “Ze denken zeker die te kunnen verkopen als zoete broodjes in de ‘Vredesstad’”, aldus Six. “Dat Luminus in volle energiecrisis komt aandraven dat de stad Ieper dichter bij de klimaatdoelstellingen zou komen en dat de energiefacturen van de scholen zou worden verlaagd zijn pogingen om de Ieperlingen over de streep te trekken. Het her en der opzetten van windmolens is een verkrachting van het landschap en onze stad. Dergelijke gedrochten horen thuis op de industriezone al dan niet ter vervanging van de bestaande windmolens.”

“Wij hoorden met verbazing dat er opnieuw protest is vanuit het stadsbestuur tegen een plan om windmolens te plaatsen”, aldus Jordy Sabels (Groen Ieper), die wel voorstander blijkt van de windmolens. “Om de lokale klimaatdoelstelling te halen zijn er volgens de West-Vlaamse windregisseur 8 bijkomende windturbines van 4,5MW nodig. Het stadsbestuur wil enkel de huidige locatie vernieuwen, maar voor ons is dat niet voldoende. Blijkbaar zijn 2 molens van Aspiravi langs de A19, 4 door Luminus langs de Noorderring en 2 molens aan Auris zijn allemaal geen optie. Waarom eigenlijk?”

Geen invloed

“Het bestuur is heel zeker pro windenergie en onderschrijft met nadruk de prangende uitdaging van CO2-beperking”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). We zijn alvast tevreden dat Luminus op ons verzoek een draagvlak zocht door publieksmomenten in te richten, maar we stellen ons wel een aantal vragen die een rol spelen bij het afleveren van ons advies aan Vlaanderen. Op vandaag zijn er 9 windmolens vergund op de industriezone Oostkaai, over de Noorderring. Wij menen dat die daar op hun plaats staan en zijn er voorstander van om die te vervangen door de nieuwe generatie windmolens. Het consortium van maatschappijen dat dit windpark nu uitbaat, gaat evenwel voorlopig niet in op onze vraag tot repowering en clustering. Men gaat integendeel onverdroten verder op zoek naar mogelijke nieuwe inplantingsplaatsen aan de rand van de stad.”

“Belangrijkste pijnpunt is dat de stad nagenoeg geen invloed heeft op de besluitvorming, wij kunnen enkel adviseren”, aldus Bolle. “En dit in tegenspraak tot het meest recente Vlaams regeerakkoord dat beloofde dat de steden zelf vergunningen zouden kunnen afleveren (of weigeren) voor grote windmolens. Doordat wij geen beslissingsbevoegdheid hebben, staan we voor de zeer moeilijke taak om onze stadsrand ruimtelijk te ordenen. Het rondstrooien van windmolens over de noordrand van de stad is daar ferm in tegenspraak mee en bezoedelt onvermijdelijk de zichtassen op onze mooie stad. Beter had de Vlaamse regering zones afgebakend waar aan windwinning kon worden gedaan. Dit zou voor iedereen duidelijk geweest zijn en de aanhoudende reeks protesten en gerechtszaken hebben afgewend. Want zelfs al worden deze 4 windmolens door Vlaanderen vergund, wie zegt dat het daarbij blijft? Morgen kan zo een nieuwe aanvraag binnenkomen en begint het hele proces van meet af aan. Het wordt hoog tijd dat Vlaanderen de steden en gemeenten ernstig neemt en hen als volwaardige partners de bevoegdheid geeft om zelf op een verantwoorde manier de toekomst van hun stad uit te tekenen.”

