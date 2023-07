Buien met regen, maar soms ook zon in Ieper vandaag

Twee mannen staan terecht voor 13 inbraken op parking Palingbeek: “Mijn verjaar­dags­uit­stap eindigde in mineur”

Stefan Steyaert (50) uit Klerken denkt liever niet terug aan een uitstapje dat hij samen met zijn vrouw en dochtertje maakte naar de Palingbeek in Zillebeke. Dieven sloegen een ruit van zijn wagen stuk en stalen een buideltasje met bankkaarten. De feiten bleken geen alleenstaand geval, want voor de rechter in Ieper moeten twee Noord-Fransen zich nu verantwoorden voor in totaal maar liefst 13 inbraken en een inbraakpoging op de Palingbeek. Lees hier het volledige relaas.