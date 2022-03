Bruno Lowagie uit Sint-Amandsberg wint 9de Gerard Vermeersch-Prijs met column ‘Droomoord’

IeperIn Ieper is voor de 9de keer de tweejaarlijkse Gerard Vermeersch-Prijs uitgereikt. De schrijfwedstrijd voor columns of monologen is genoemd naar de Ieperse cabaretier Gerard Vermeersch, vooral gekend van zijn ‘de Kwaremont ligt open’. Winnaar werd Bruno Lowagie met zijn column ‘Droomoord’.

Ieperling Gerard Vermeersch was een cabaretier, theaterman, schrijver, radioman en schilder geboren in Ieper in 1923. De man wou kleermaker worden, maar groeide uit tot acteur en kleinkunstenaar. Een grote internationale doorbraak kende hij niet, Vermeersch stierf op 29 augustus 1974. De Confrérie Gerard Vermeersch, een vereniging die de nagedachtenis van Gerard Vermeersch levendig wil houden, organiseert om de 2 jaar een schrijfwedstrijd om het publiek de kans te geven monologen en columns te schrijven en die op het podium neer te zetten. De schrijfwedstrijd is nu voor de 9de keer georganiseerd door De Confrérie en dé Academie van Ieper, samen met de Bib van Ieper en Stad Ieper.

Portugal

Het thema van deze editie was ‘Moord of droom’. “We ontvingen 88 columns waarvan 23 uit Nederland”, aldus voorzitter Mark Delreux. “Zelfs een uit Portugal. Die inzending, met de titel ‘Het Potlood’ was de enige die met de hand was geschreven. Daarom alleen al besloten we inzender Hans Feys, die in Serra do Bouro, woont een prijs buiten categorie toe te kennen. De man krijgt binnenkort een verzameling Ieperse potloden en het Gerard Vermeersch Magazine in de bus.”

“De wedstrijd is een feesteditie geworden”, zegt Geertrui Seys, secretaris van de jury. “Wij beoordeelden 81 reglementaire inzendingen. De deelnemers hebben creatief gespeeld met ‘moord’ en ‘droom’ als palindroom. In een schrijfwedstrijd is vooral het taalkundige aspect belangrijk, het onderwerp moet goed verwoord zijn, een goede column moet actueel zijn, controverse tonen en uitlokken.”

Madame Ellemelle

Na rijp beraad kende de jury de 3de prijs toe aan ‘Nederland is een moordland’ van Mette De Ruijter, schuilnaam voor Hanneke Middelburg uit Goes. De tweede prijs of de prijs van de Stad Ieper gaat naar ‘Vrouw’ door Noelle Van Dael, pseudoniem voor Valérie Noelander uit Lommel. De eerste prijs werd toegekend aan ‘Droomoord’ van Madame Ellemelle die door het leven gaat als Bruno Lowagie uit Sint-Amandsberg.

“In 2024 organiseren we de 10de schrijfwedstrijd, dit keer voor het schrijven van een monoloog”, zegt Mark Delreux. “En om de 50ste verjaardag van het overlijden van Gerard te herdenken voorzien we in september 2024 een ‘Triebuute aan Gerard’ met op één podium zoveel mogelijk conférenciers en stand-up comedians uit de Lage Landen. Als het meezit verschijnt dan het boek ‘Djudedju - leven en werk van Gerard Vermeersch’. Op vraag van wijlen de echtgenote van Gerard en de familie Vermeersch verzamelt, inventariseert en bewaakt de Confrérie het werk van de Ieperse cabaretier. Op 15 april wordt alles officieel overgedragen aan het Stadsarchief Ieper. Tot 31 december 2044 kan raadpleging of gebruik van de archiefstukken enkel mits voorafgaande schriftelijke toelating van de Confrérie.”

Interessant verhaal

Het volledige juryverslag, de winnende teksten en de toekomstplannen verschijnen eerstdaags op de website www.gerard-vermeersch.be. Heeft u nog een interessant verhaal, een object, foto’s? Of heeft u nog samengewerkt met of les gekregen van Gerard? Laat het ons weten via info@gerard-vermeersch.be.