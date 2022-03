Bronzen beeld Brothers in Arms staat op zijn sokkel: “Van onze weldoener uit Australië moest dat zo snel mogelijk”

In een weide aan de overkant van café De Dreve in Zonnebeke is zondag het bronzen beeld van de broers John en Jim Hunter uit Australië op zijn sokkel geplaatst. Meteen de kers op de taart op het Brothers in Arms Memorial . Het beeld van 800 kilo werd aan de andere kant van de wereld gegoten door de Australische beeldhouwer Louis Laument.

Uitbater Johan Vandewalle van café De Dreve hielp als amateur-archeoloog in 2006 tijdens wegenwerken in de Frezenbergstraat in Zonnebeke vijf Australische soldaten opgraven. Na DNA-onderzoek bleek een daarvan John Hunter te zijn. Hij stierf in de armen van zijn jongere broer Jim tijdens de slag bij de Polygon Wood. Johan reisde verschillende keren naar Australië om zijn verhaal te reconstrueren en ontdekte het verhaal van twee onafscheidelijke broers.

De houten kist met daarin het beeld werd op 19 november op een boot geladen en die had een vaart van meer dan 28.000 kilometer voor de boeg. “De boot reisde zowel de wereld rond”, zegt voorzitter Bart Vermeulen van vzw Brothers in Arms. Op 20 januari kwam het beeld aan in de haven van Zeebrugge. “De boot vanuit Australië is lang onderweg geweest en moest door het druk scheepvaartverkeer nog vijf dagen wachten op zee voor de haven in te varen. In Ieper werd de kist bewaard op een geheime locatie.”

Levenswerk

Zaterdagavond stond de lading symbolisch in de buurt van de Menenpoort in Ieper, tijdens de Last Post. Op de muur van de Menenpoort staat trouwens de naam van John Hunter gebeiteld. “Eerst hadden we voor de plaatsing op de sokkel gedacht aan Gent-Wevelgem komende zondag”, zegt Johan Vandewalle. “Finaal is alles last minute geregeld. In twee dagen. De vijf Britten die instonden voor het transport deden dat gratis en betaalden zelf hun reiskosten.”

In eigen land kwam de grootste financiële steun van Lotto. Aan de andere kant van de wereld betaalde Brothers in Arms Australië de logistiek en het transport. Ene Bill Gibbens betaalde 108.000 dollar voor het beeld. “Die man beschouwt dat als zijn levenswerk”, weet Bart. “Van Bill moest het beeld zo snel mogelijk op de sokkel”, vult Johan aan. “Hij gaf aan dat hij het beeld niet liet maken om ergens lang in een loods te staan.”

Officiële onthulling

De lading werd vervoerd door een Amerikaans legervoertuig uit 1918. “Het werd effectief ingezet op het slagveld hier op de streek. Dat verhaal is ook symbolisch en kan er ook nog bij. Het beeld straalt een boodschap van vrede, eenheid, verbondenheid en waardigheid uit. Door de oorlog in Oekraïne is dat nu meer dan waar en we hebben jammer genoeg van alle vorige oorlogen niks geleerd.”

Met een zware hijskraan werd het beeld op zijn sokkel geplaatst. Het was voor Johan Vandewalle een emotioneel moment. Hij wreef John Hunter meermaals over het hoofd. De cafébaas kreeg veel gelukwensen van de aanwezigen. “Ik bleef er altijd in geloven dat het ons zou lukken, het moest”, reageert Johan. “105 jaar geleden hield Jim Hunter zijn broer in zijn armen op het slagveld en nu zijn ze hier verenigd in Flanders Fields. Ik vind het schitterend.”

Eind september is de officiële onthulling voorzien. “ “Nu gaan we onze tijd nemen om dat voor te bereiden”, besluit Bart. “Hopelijk is onze grootste weldoener dan aanwezig.”

