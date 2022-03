Britse touroperators in de watten gelegd bij eerste bezoek aan de Westhoek na corona: “We hebben die mensen echt nodig”

Een groep Britse touroperators bracht voor het eerst na de coronacrisis een bezoek aan de Westhoek. Op die manier zagen ze met eigen ogen dat het nog steeds de moeite loont om met hun klanten naar de regio van Ieper af te zakken. Een van hun stopplaatsen tijdens hun verblijf was het Hooge Crater Museum in Ieper, waar uitbater Niek Benoot hen een warm welkom gaf.

P&O-ferry

“Ik ben heel blij dat ik de mensen die ik 2 jaar heb moeten missen nu terugzie”, zegt Kat Brogan van Mercat Tours International uit Edinburgh in Schotland. “Net als Niek Benoot zijn wij een familiebedrijf dat de laatste jaren probeerde te overleven. Zodra we konden begonnen we te plannen om terug te komen.” Een bijkomend probleem voor de Schotse reisorganisaties is het verdwijnen van de P&O-ferry tussen Hull en Zeebrugge. “Dat betekent dat we nu via Rotterdam de oversteek maken, wat een stuk lastiger is. De mensen moeten verder reizen en langer op de bus zitten. Zo wordt het ook duurder. We zien echter dat de onze partners in de Westhoek de laatste 2 jaar niet stilzaten. Ze deden heel wat investeerden. We kunnen dus met vertrouwen terug naar Schotland om onze scholen, leerkrachten, leerlingen en hun ouders te overtuigen dat een trip naar de Westhoek nog steeds de moeite waard is.”

Contacten

Andrew Daines, directeur bij Visit Flanders voor het VK en Ierland, hoopt dat alles vlug opnieuw normaal verloopt. Visit Flanders heeft als doel Vlaanderen als toeristische streek te promoten in het Verenigd Koninkrijk. “Ik ben tussen september en november 4 keer in de Westhoek geraakt, voor enkele meetings. Het was een vreemde ervaring, want in normale omstandigheden hoor ik veel mensen Engels spreken. Nu was dat echter het geval niet. Het is goed dat de touroperators hier momenteel zijn. Voor hen mocht dit immers niet langer meer duren. Sommige touroperators gooiden ondertussen de handdoek in de ring en andere werken met heel wat minder mensen. Het is belangrijk te zien wat er in die 2 jaar is veranderd. Ook om de contacten te herstellen en of nieuwe contacten te leggen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Britse touroperators kregen een attentie van de Hooge Boys. © Henk Deleu

“Tijdens het weekend krijgen we genoeg toeristen over de vloer die ons museum bezoeken of deelnemen aan onze tours”, zegt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum in Ieper. “Tijdens de week hebben we die scholen echter wel nodig. Ze maken zo’n 65 procent uit van ons bezoekersbestand, dus de touroperators zijn voor ons heel belangrijk. Het is echter meer dan enkel commercieel. Wij werken al 14 jaar samen met die mensen, velen zijn vrienden geworden.”

Brexit

Ondanks de eerste school die afgelopen dagen in Ieper op bezoek was, denkt Niek Benoot dat het pas in 2023 opnieuw als vanouds zal zijn. “Ik hoor overal een stijgend aantal boekingen, maar een school moet ook tijd krijgen om zich te organiseren. Het is pas recent dat er duidelijkheid is rond de reismaatregelen. Niet alleen corona maakte het heel moeilijk om te reizen, er is ook nog brexit. Dat legt nu immers heel wat meer douaneformaliteiten op. Maar bon, ik ben al blij dat er opnieuw Britse bussen voor mijn museum staan. Dat vertrouwde gezicht moest ik veel te lang missen.”

Volledig scherm Britse touroperators op bezoek in de Westhoek Ieper © Henk Deleu

Volledig scherm Britse touroperators op bezoek in de Westhoek Ieper © Henk Deleu

Volledig scherm Voor Niek Benoot een blij weerzien: Britse touroperators die parkeren voor zijn museum. © Henk Deleu

Volledig scherm Britse touroperators kregen een attentie van de Hooge Boys. © Henk Deleu