Britse kapitein Noel Chavasse herdacht: “Een van de slechts drie militairen die Victoria Cross twee keer kreeg”

Lichtervelde/Leke/Klemskerke Trekker uitgebrand op terrein ruitertor­nooi: “Het begon te stinken en twee minuten later stond alles in lichter­laaie”

Langs de Grietestraat in Lichtervelde, op de grens met Torhout, is woensdagmorgen een vrachtwagen uitgebrand. Dat gebeurde op het terrein waar de voorbije twee weekends een ruitertornooi plaatsvond. “Er was niks tegen te beginnen”, zegt chauffeur Geert Germonpré uit Leke. “Het enige wat we konden doen, was ons uit de voeten maken.”

10 augustus