Britse bus aangereden door auto aan Essex Farm: scholieren ongedeerd

Bus wiebelt

“We hoorden opeens een plof, keken op en zagen onze bus wiebelen”, vertelt een leerkracht. “Maar het was pas toen we op straat gingen kijken, dat we konden zien wat er eigenlijk aan de hand was. Zowel onze bus als de personenwagen bleken fel beschadigd. De automobilist had lichte verwondingen aan één van z’n armen maar verder leek hij wel OK. Ik denk dat hij onwel moet geworden zijn, een andere verklaring voor de botsing zie ik eerlijk gezegd niet.”

Eén overnachting

De schade aan de touringcar, een Flixbus, was te groot om nog verder te kunnen rijden. “We wachten nu op een vervangbus maar dat zal nog wel even duren”, zegt de leerkracht. “We verblijven kort in de Westhoek, één overnachting maar. Normaal gezien zouden we vandaag nog naar Tyne Cot Cemetery gaan, in Zonnebeke. Maar dat zal niet meer lukken. Dat is jammer. Misschien moeten we straks even kijken of we Tyne Cot Cemetery alsnog in ons programma kunnen schuiven.”