Brandweer waarschuwt: “Ga niet op het ijs om vastgevroren vogels te redden”

De brandweer Westhoek werd donderdag opgeroepen voor een gans die was vastgevroren op het kanaal Ieper-IJzer, aan de kant van het industrieterrein in Ieper. Er ging zelfs een duiker in het water om het dier te bevrijden. De vogel kon echter wegvliegen om wat verder neer te strijken. De gans verplaatste zich nog een paar keer en de brandweer liet het beestje tenslotte met rust in de hoop dat het toch op vaste land zou geraken, wat wellicht ook gebeurde.

“Het is een interventie die niet vaak voorkomt, maar bij vriesweer gebeurt het wel eens dat een vogel vastvriest”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweer Westhoek. “Passanten die willen weten of er een vogel vastzit, kunnen wat eten gooien. Doe dat echter niet rechtstreeks naar het dier, maar een beetje ernaast. Als de vogel enkel zijn hals uitsteekt, dan kan hij inderdaad zijn vastgevroren en kan de brandweer worden verwittigd. Ga in ieder geval zelf niet op het ijs want dat is levensgevaarlijk. Indien je in water met zo’n lage temperaturen valt, gaat jouw lichaam in shock en dat kan heel ernstige gevolgen hebben. Onze duiker draagt een droogpak, zodat zijn lichaam niet rechtsreeks met het koude water in contact komt. Warm zal hij wel niet hebben, maar het is in ieder geval niet te vergelijken met een val in het koude sop.”