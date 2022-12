Brandweer ruimt spoor van beton in Ieperse centrum op

Moorslede/Zonnebeke Auto belandt tegen zijgevel woninggara­ge in Moorslede

In Moorslede is in de nacht van zondag op maandag een automobiliste met haar wagen tegen de zijgevel van de garage van een woning beland. De klap zorgde voor een groot gat in de gevel waardoor de brandweer die moest stutten. De 25-jarige automobiliste uit Zonnebeke kwam er met slechts lichte verwondingen vanaf.

5 december