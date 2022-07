Brandweer ruimt olie aan tankstation vlakbij overweg

Ieper Televisie­ma­ker Arnout Hauben keert samen met familie terug naar vindplaats gesneuvel­de John Lambert (17): “Die mensen hebben 100 jaar op zijn foto gekeken, vandaag nemen ze afscheid van hem”

“Ik voelde dat ik deze plechtigheid niet mocht missen.” Televisieregisseur Arnout Hauben (46) woonde donderdag in Ieper de herbegrafenis bij van zeven WO I-soldaten die in 2016 werden opgegraven in Langemark. Hauben was erbij toen archeologen de stoffelijke resten van vijf Britten, één Duitser en één Canadees aan de oppervlakte brachten. Samen met familieleden ging hij ook terug naar de vindplaats van de militairen. “Voor die mensen is het een enorm intens moment.”

1 juli