Brandweer redt jonge ree uit gracht aan Dikkebusvijver

Ieper MIJN STAD. Kim Wright, gids op de oorlogs­slag­vel­den: “In dit souvenir­win­kel­tje snuister ik zo graag”

Toen de Britse Kim Wright in 2015 in België kwam wonen, begon ze zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog. Stilletjes koesterde ze de droom om ‘battlefield guide’, gids op de oorlogsslagvelden, te worden. Een betere plaats daarvoor dan Ieper is er niet, dus verhuisde Kim in 2019 naar de Vredesstad. Met haar Kim’s Battlefield Tours neemt ze toeristen mee naar de mooiste plekjes in de Westhoek. En ons toont ze haar eigen lievelingsstekjes.

13 november