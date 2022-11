Brandweer haalt dronken man uit vestingen

Ieper Klaas tapt in café Øl in Ieper de perfecte pint uit 46 tapkranen: “En dankzij onze biertanks hebben we 4.000 liter bier in voorraad”

In Ieper kan je in de schaduw van de Menenpoort zomaar eventjes 46 verschillende bieren van het vat proeven. Klaas Segers, uitbater van biercafé Øl, is er terecht trots op. “En dankzij onze koperen biertanks is er minder verpakking nodig, mijn personeel moet minder afruimen en we moeten niet sleuren met bakken of frigo’s aanvullen”, vertelt de cafébaas.

19 november