Brandweer bestrijdt hardnekkige schouwbrand: “Mijn man stond in de douche toen er werd aangebeld, we hadden helemaal niks in de gaten”

IeperEen echtpaar uit de Haiglaan in Ieper schrok zich maandagmorgen een hoedje toen bleek dat er een nogal felle brand woedde in de schoorsteen van hun rijwoning. “Nochtans laten we die elk jaar professioneel schoonmaken”, zegt de bewoonster. “Maar het is allicht geen voordeel dat de schoorsteenmantel niet loodrecht is.”

Het was iets voor 9 uur dat de bel rinkelde bij het echtpaar. “Toen ik opendeed, stond er een man voor de deur die in één van de flats woont aan de andere kant van de vaart Komen-Ieper”, vertelt de bewoonster. “Hij vroeg me of ik wist dat er een schouwbrand was bij ons. Ik viel compleet uit de lucht en ben snel mijn man gaan roepen. Die was nietsvermoedend aan het douchen.” Het echtpaar sloeg alarm en ging vervolgens naar buiten. Ze brachten ook hun huisdieren in veiligheid: een kat en twee honden.

Korte aanrijtijd, lange interventie

De brandweer hoefde maar een paar honderd meter te rijden, van de kazerne naar de plaats van de brand, vlakbij het kruispunt met de Plumerlaan. De korte aanrijtijd stond echter in schril contrast met de tijd die nodig was om de brand onder controle te krijgen. “Het venijn zit ‘m allicht in het feit dat de schoorsteen niet loodrecht naar boven loopt”, zegt de officier ter plaatse. “Op enkele plaatsen is er een ‘knik’, een ideale plek waar roet en restanten van opgestookt hout zich kunnen ophopen en vervolgens eventueel vuur kunnen vatten.”

Ook bij de buren

Het kostte de brandweer behoorlijk wat tijd om de brand helemaal te doven en er voor te zorgen dat er in de woning geen rookhinder meer was. Ook bij één van de naaste buren was de tussenkomst van de brandweer nodig, omdat daar nogal wat rook was binnengedrongen. “Ik snap niet dat dit kan gebeuren”, zegt de vrouw in wiens schoorsteen er brand was. “Elk jaar laten we onze schoorsteen professioneel reinigen. Maar blijkbaar is dat niet altijd voldoende om brand te vermijden. Hopelijk zit ik straks niet met al te veel poetswerk opgescheept.”

Verkeershinder

De bestrijding van de schoorsteenbrand had ook een invloed op de verkeerssituatie in de Haiglaan. Aan de Elverdingestraat sloot de politie de straat af, één rijstrook was ingenomen door de brandweerwagens. Wie in de richting van het centrum wou, kon wel nog door. Eén en ander zorgde voor bescheiden verkeershinder.

