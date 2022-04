Brandje bij dakwerken aan groot renovatieproject Ons Onderdak richt beperkte schade aan

Het bescheiden incident deed zich voor rond 10.30 uur op de hoek van de Hovelandstraat met Kerselaar, recht tegenover kinderopvang Minneke Poes. Arbeiders waren er in de weer aan het dak toen plots brand ontstond. “Ze slaagden erin om het vuur zelf te doven maar toen bleek dat er ook rook was op bijna de hele dakverdieping, belden ze dan toch de brandweer”, zegt Rik Vandekerckhove, postoverste bij de brandweer in Ieper. “Dat was een verstandige zet. Het vuur had immers de isolatie onder het dak aangetast en het is moeilijk om na te gaan in hoeverre de warmte zich verspreidt. Daarom hebben we verschillende openingen gemaakt om zeker te zijn dat alle gevaar geweken was.” Onder meer de ladderwagen werd ingezet tijdens de interventie en dat zorgde voor wat bekijks.