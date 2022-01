‘Braafste man van Ieper’ vrijgesproken voor poging doodslag nadat hij indringer neerstak: “Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou kunnen”

Staden/Roeselare/Diksmuide/Beselare Gezin zoekt huurwoning na CO-intoxica­tie en problemen met dubieuze aannemer: “We hebben stabili­teit nodig tot we naar ons eigen stekje terug kunnen”

Na een CO-intoxicatie in hun tijdelijke woning in Roeselare is het gezin van Alex Vainer (40) en Orfelia Verscheure (37) uit Staden op zoek naar een woning die ze het komende jaar kunnen huren. Het is geen makkelijke zoektocht met zes kinderen. “Het lijkt wel of we op ons kroostrijk gezin afgerekend worden, terwijl we gewoon een stabiel, hard werkend Vlaams gezin zijn”, zucht het koppel. De voorbije acht maanden zijn ze al drie keer verhuisd en er zitten vermoedelijk nog enkele verhuizingen aan te komen. En dat allemaal door een dubieuze aannemer.

