Zaaigoed- en stekjesruil in Boezinge en Zillebeke

LEVENSVER­HAAL. Kunstenaar Dominique leeft voort in Ieperse tentoon­stel­ling: “Zelfs in New York hing zijn werk. Maar hij was te bescheiden om daar mee uit te pakken”

“Hij is niet gestorven aan Covid. Maar als er geen Covid geweest was, dan zou hij er wellicht nog geweest zijn.” Twee jaar geleden moesten Rudy, Ronny en Sabine Beyens geheel onverwacht afscheid nemen van hun broer Dominique (56). Een avonturier die vaak in Indië te vinden was, maar nog vaker in zijn nieuwe thuisbasis Ierland. Een mooie mens, wiens verhaal nu in beeld teruggekeerd is naar West-Vlaanderen.