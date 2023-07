Stap dichter bij veiligere N8 tussen Ieper en Veurne, maar... “dit is een gemiste kans om de verkeersknoop in de Westhoek te ontwarren”

“Eigenaar van die buggy’s reed mijn cliënt gewoon de gracht in”: dieven riskeren drie jaar cel na spectacu­lai­re achtervol­ging door slachtof­fer

Een inbraak, een diefstal, een achtervolging,... en drie wrakken. Samengevat is dat de slotsom van wat er in januari van dit jaar gebeurde in en rond Ieper. Twee daders krijgen vandaag te horen of ze voor dat ‘Hollywoodscenario’ drie jaar achter tralies verdwijnen, al had de verdediging ook het slachtoffer een zitje in de beklaagdenbank gegund. “Mijn cliënt heeft door hem de dood in de ogen gekeken.”