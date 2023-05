Stad Ieper verdeelt 100 lokvallen om Aziatische hoornaar te vangen: “Wie een koningin vangt, stopt de lokval in de diepvries”

Van Zumba tot bier brouwen: dit zijn 7 leerrijke lentework­shops in het zuiden van West-Vlaanderen

De lente is volop bezig, maar het goede weer laat nog even op zich wachten. Gelukkig valt er bij lagere temperaturen ook wat te beleven. Workshops bijvoorbeeld! In het zuiden van West-Vlaanderen vind je heel wat workshops om je vaardigheden tot een hoger niveau te tillen of nieuwe aan te leren. Onze redactie lijst er zeven voor je op.