Met het Westkaaipark heeft Ieper er een stukje groen bij aan noordzijde van de stad: “Vlakbij een fietsknooppunt”

In 2020 kocht de stad Ieper een langwerpig perceel van 1.400 vierkante meter op de hoek van de Molenweg met het Westkaaipad. “De bedoeling was om dit als groen rustpunt in te richten, wat nu ook gebeurde”, zegt schepen van Natuur en Landschap Valentijn Despeghel (Vooruit). “Sinds begin van de legislatuur werken we met de stad Ieper intensief aan een groene lobbenplan. Hiermee willen we in de groenarme delen van onze stad nieuwe parken en of buurtgroen realiseren. Aan de noordzijde van onze stad is er weinig openbaar groen. Vandaar dat we volop inzetten op het 15 ha groot Jan Ypermanpark in Sint-Jan, het speelbos in Brielen en het nieuwe Westkaaipark. In dit parkje zijn enkele fruitbomen, klein fruit en bloembollen aangeplant, is er een bloemenmengsel ingezaaid en hebben we een uitkijkplatform gecreëerd met zicht op de kop van de vaart.”