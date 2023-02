Liefdevolle banners voor valentijn in centrum Ieper

Ieper Koffieshop­uit­ba­ters openen deuren op verlofdag voor Syrische slachtof­fers aardbeving

De uitbaters van koffiebar SloWWings in Ieper organiseren een actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. “We gaan tijdens onze sluitingsdag een halve dag openen en de opbrengst schenken we aan de White Helmets, een vrijwilligersorganisatie die mensen vanonder het puin haalt.”