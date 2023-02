Lessen in het lezen van oude handschriften: “Met voorbeelden leren we de moeilijkste teksten te ontcijferen”

De lessen ‘Lezen van Oud Schrift’ beginnen op 9 maart en duren tot 8 juni. Ze zijn vooral bedoeld voor mensen die zoeken in hun familie- of streekgeschiedenis. De teksten gaan van makkelijk naar moeilijker, voorkennis is niet onmisbaar. Wel is inschrijven verplicht. Meer info bij joel.snick@telenet.be. Familiekunde Vlaanderen is een cultureel-erfgoedorganisatie die actief is op vlak van familiegeschiedenis en familiaal erfgoed.