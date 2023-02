Leerlingen school Heilige Familie ontwerpen valentijnsbanners voor centrum Ieper

Roeselare/Menen ASSISEN. Advocaten van Sacha (22) laten eerste keer in hun kaarten kijken: “Dodelijk schot werd uitgelokt”

“Sacha Brunessaux had niet de bedoeling om het slachtoffer te doden.” Op het assisenproces rond de fatale drugsdeal in Roeselare gaan de advocaten van de beschuldigde de kwalificatie van doodslag betwisten. Volgens de verdediging werd het dodelijke schot zelfs uitgelokt door Agaverdi Mahmudov (20). Ze legde ook uit waarom dat zo is.