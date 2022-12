Het Vredeslicht verspreidt zich over de Westhoek: “Een teken van hoop en vriendschap”

Het Vredeslicht wordt jaarlijks door een kind in Bethlehem aangestoken en van daaruit via Tel Aviv overgevlogen naar Europa. Vanuit de Oostenrijkse stad Linz gaat het dan naar andere plaatsen in het continent. Sinds een vijftal jaar doet het Vredeslicht ook België. Op woensdag 14 december arriveerde het in Ieper. Voor het weekend bracht burgemeester Emmily Talpe het Vredeslicht naar het Jan Yperman Ziekenhuis, waar het werd opgesteld in de inkomhal. “Daarmee willen we ons verbonden tonen met al wie in de zorgsector actief is”, zegt de burgemeester Emmily Talpe. “En met alle mensen die zich inzetten voor de medemens, maar evenzeer ook met alle patiënten in de ziekenhuizen en ouderen in woonzorgcentra.”