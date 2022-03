Grondlegger Poppy Parade kolonel Graham Parker overleden

“Ik leerde Graham Parker kennen in november 1986”, zegt Peter Slosse, directeur Toerisme in Ieper. “In de eerste 20 jaar van mijn loopbaan speelde hij een belangrijke rol. De man is de uitvinder van de Poppy Parade op 11 november. In het verleden waren er al herdenkingen van wapenstilstand met een officiële optocht. Graham vond echter dat alle Britten die hier op dat moment waren daarbij te weinig betrokken werden. Hij kwam met het idee af om voor de officiële optocht een stoet te doen met iedereen die zich daar wou bij aansluiten. De mensen kregen een poppy die ze moesten afgeven en dat dan door het dak van de Menenpoort naar beneden werd geworpen. Na 35 jaar bestaat het gebruik nog altijd. Parker is dus echt een van de mensen die een belangrijke rol speelde bij het herdenkingstoerisme.” Peter Slosse zag Graham Parker de laatste jaren niet veel meer, maar er was wel nog contact met diens dochter Joanna Legg.

NAVO

Luitenant-Kolonel Graham Parker is vorige week na een korte ziekte gestorven. De officier werd 89 jaar. In de jaren ’70 van de vorige eeuw was hij actief voor de NAVO in ons land. Het was tijdens zijn verblijf in België dat zijn interesse in WO I aanwakkerde. Hij gidste honderden groepen door de frontstreek. “Graham was niet enkel een trouwe supporter van de Last Post Association voor meer dan 40 jaar, hij was ook een van de meest fervente verdedigers van de herdenkingsplechtigheden. Hij had een gepassioneerde aanpak in alles wat hij deed en in het bijzonder zijn wens om de echte betekenis van de herdenking voor zoveel mogelijk mensen verstaanbaar en toegankelijk te maken. Dit is hem grandioos gelukt”, aldus de Last Post Association.