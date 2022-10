Bijna 300 Ieperse nieuwkomers onthaald in AC Auris: “Tevreden dat Ieper alleen maar meer in trek is”

De teller voor het aantal inwoners in Ieper staat momenteel op 35.120. Tussen 1 oktober 2019 en 31 augustus 2022 kwamen er 2030 nieuwe gezinnen in Ieper wonen. Daarvan schreven bijna 300 mensen zich in voor de onthaaldag die afgelopen zaterdag plaatsvond. Door de grote opkomst werd de groep in 3 verdeeld. Wie na 31 augustus 2022 in Ieper kwam wonen, wordt uitgenodigd voor het volgende onthaalmoment nieuwe inwoners in april 2023. Die brief met uitnodiging valt ongeveer eind maart 2023 in de bus.

Persoonlijk ontmoeten

Tijdens een busrondrit verkenden de nieuwe inwoners de Ieperse hotspots: de stadsdiensten en de toeristische trekpleisters. Een gids luisterde de rondrit op met tal van weetjes over Ieper en haar geschiedenis. Na afloop ontvingen leden van het stadsbestuur en de gemeenteraad de nieuwe inwoners in het AC Auris voor een informele babbel met een glaasje. “Op de onthaaldag leren de nieuwkomers elkaar én onze stad (nog beter) kennen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Ook wij als bestuur krijgen zo de kans hen persoonlijk te ontmoeten. We zijn tevreden dat Ieper de voorbije jaren alleen maar meer in trek is. Sinds dit jaar tellen we meer dan 35.100 Ieperlingen! We blijven in ons beleid verder inzetten op een Ieper waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen.”