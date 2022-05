Amerikaanse schilder opent samen met Langemarkse echtgenote kunstgalerij in Rijselstraat: “De liefde bracht mij naar de Westhoek”

Matthew ‘Matt’ J. Frock (47) groeide op in Philadelphia. “Later verhuisde ik voor 5 jaar naar San Francisco om ten slotte terug te keren naar de staat waar ik opgroeide”, vertelt Matt. “Ik leefde een beetje overal in Amerika in mijn twintiger en dertiger jaren.” In 1997 behaalde de man een bachelor illustration aan de Rhode Island School en in 2007 studeerde hij af als master of painting aan de University of the Arts in Philadelphia. Kunst overheerst dan ook zijn leven.