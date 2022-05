Bowlingclub The Flintstones Langemark vindt nieuwe stek in Ieper: “Interesse om verder te doen was er”

Op 22 februari 2020 speelde bowlingclub The Flintstones hun eerste en meteen ook laatste wedstijd van hun 47ste seizoen in hun lokaal Het Munchenhof in Langemark. “Toen kwam corona en was het gedaan met bowlen”, zegt secretaris Luc Vanzieleghem. “Tijdens die periode besliste Het Munchenhof om de vier bowlingbanen, die dateren uit de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw, af te breken om plaats te maken voor een nieuw project. We zaten meteen zonder thuishaven. Omdat er bij de leden nog veel interesse was om verder te doen, zochten we een nieuwe locatie voor onze club. Die vonden we in Atlantis Bowling in Ieper. We begonnen daar met 19 spelers.”