Boomerang komt vast te zitten in pretpark Bellewaerde Park, twintigtal mensen moeten met trap naar beneden

Het treintje kwam rond 18 uur vast te zitten op een schuine helling van de attractie en dat op enkele tientallen meter hoogte. Normaal moest het treintje op die plaats gegrepen worden door het mechanisme, maar dat gebeurde om een of andere reden niet. Daarop schoot het veiligheidssysteem in werking dat het treintje blokkeerde. “Er bevonden zich zo’n 20 mensen in het treintje”, aldus woordvoerder Filip Van Dorpe. “We maakten de wagonnetjes apart open, zodat de inzittenden in alle rust naar beneden konden stappen via de trap die langs de schuine helling loopt. Om chaos te vermijden laten de mensen één per één de trap afdalen. Er was geen paniek en onze medewerkers weten hoe ze met dergelijke situaties om te gaan. Hulpdiensten of brandweer hoefde niet ter plaatse te komen.” Het duurde zo’n half uur voor alle mensen opnieuw op de begane grond waren. Daarna werd het treintje naar beneden gelaten, waarop het systeem opnieuw werd opgestart. Het park is vandaag tot 22 uur open.