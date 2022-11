Boerenkerkhoven als protest tegen MAP7

Tegen het einde van dit jaar wil minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een zevende mestactieplan klaar hebben omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen ondermaats is. In het gelekte eerste voorstel staan strenge regels voor bemesting in de landbouw. Het ontwerp schoot bij heel wat landbouwers in het verkeerde keelgat. De minister benadrukt echter dat het overleg met de landbouworganisaties over het nieuw mestactieplan pas is opgestart en dat voorbarige conclusies trekken niemand vooruit helpt. Veel boeren zijn echter bang dat het nieuwe MAP nefaste gevolgen voor de sector zal kennen. In de Westhoek, en daar niet alleen, wordt op enkele plaatsen al actie gehouden tegen het plan. Onder meer aan de op- en afrit van de A19 in Ieper werden houten kruisen en een strop in de grond gestopt. De landbouwers sluiten andere acties niet uit.