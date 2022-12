Boeren begraven hun toekomst in protestfilmpje: “Er moet iets veranderen of het is gedaan met ons”

“Het gelekte mestactieplan is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen”, zegt een van de landbouwers. “We krijgen echter ook af te rekenen met het stikstofdossier en Europese wetgeving, die door Vlaanderen totaal verkeerd wordt toegepast. Een voorbeeld is de op stapel staande regel die zegt dat we 3 procent van onze gronden niet meer zouden mogen gebruiken. Dat kan toch niet. Als je mensen 3 procent van hun inkomen afneemt, gaan die daar toch ook niet gelukkig mee zijn. Het is niet onze bedoeling om harde actie te voeren, maar we willen iedereen tonen dat het meer dan vijf voor twaalf is voor veel collega’s. Er zijn er die gedreven worden tot een wanhoopsdaad. Dat kan zo niet verder. We willen mee met onze tijd, maar we moeten wel een kans krijgen. Mensen moeten beseffen dat lokale landbouw belangrijk is. De oorlog in Oekraïne maakt dat heel duidelijk. Er is veel te veel onwetendheid over onze job.”