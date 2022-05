Boekvoorstelling ‘De verkeerde doden’ in IFFM: “Frans militair gezag liet twee soldaten onverdiend doodschieten”

‘De verkeerde doden’ is een historische roman gebaseerd op waargebeurde feiten. “Vier verkleumde Franse soldaten hadden op een augustusnacht in 1915 in hun loopgraaf allang genoeg van de oorlog. Twee van hen gingen in op de lokgroep van de Duitsers en deserteerden. De 2 anderen werden geëxecuteerd door de eigen Franse troepen omdat ze de desertie van hun kameraden niet hadden verhinderd”, aldus de boekomschrijving. Auteur Johan Van Duyse ging op zoek naar het verhaal van de vier hoofdrolspelers. De schrijver kwam uit bij de verantwoordelijkheid van het Frans opperbevel en van de officieren. De voorstelling van het boek vindt plaats op donderdag 12 mei om 19.30 uur in het museumcafé in de Ieperse Lakenhallen. Er is een begroeting door schepen Dimitry Soenen, voorzitter van de Ieperse Musea en een toelichting door de auteur. De deelname is gratis en inschrijven kan hier.