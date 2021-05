Bezoekers Bellewaerde al ruim uur vast op attractie El Volador

Kortrijk/Roeselare/Poperinge/Heuvelland REEKS. Ontdek met acht tips de mooiste terrasjes in het groen in Zuid-West-Vlaanderen

14 mei Als het zonnetje schijnt, dan doen we niets liever dan genieten op een gezellig terras. Zeker nadat we dit de voorbije maanden noodgedwongen moesten missen. Maar sinds de grote bevrijding van vorig weekend kunnen we ons weer massaal installeren met een hapje en een drankje. Bijpraten met vrienden, even verpozen na een deugddoende wandeling of fietstocht of gewoon zomaar, omdat het kan. Daarom geven wij de komende weken graag onze ultieme terrastips. Op zoek naar dat rustgevende plekje in het groen in Zuid-West-Vlaanderen? Dan ben je hier aan het juiste adres. Ga zeker ook een kijken in ons dossier.