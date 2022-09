Bezige bij Lies Sampers dingt mee naar titel ‘De Strafste Boerin van Vlaanderen’: “Goed plannen is de boodschap”

VlamertingePlattelandsTv is sinds 11 september op zoek naar De Strafste Boerin van Vlaanderen. Van de 6 kandidates is Lies Sampers (40) uit Vlameringe de enige West-Vlaamse. De mama van 3 komt zeker in aanmerking voor de titel, haar agenda staat immers steeds nokvol. “Hoewel het al iets beter gaat dan vroeger, kan ik moeilijk neen zeggen.”

PlattelandsTv is een gratis digitale tv-zender die in het teken staat van land- en tuinbouw, paarden, tuinen, jacht en visvangst. Sinds 11 september is de zender, en dat voor 10 weken lang, op zoek naar De Strafste Boerin van Vlaanderen. Tussen de 6 dames bevindt zich slechts een West-Vlaamse: de 40-jarige Lies Sampers uit Vlamertinge. Lies runt samen met haar man Wim Derycke (48) de boerderij Torenhof langs de Brielenstraat in Vlamertinge. Het Torenhof is een gemengd bedrijf met melkveekoeien, maar doet vooral in vleesvee en akkerbouw.

Noor, Lotte en Tom

“Toen ik de oproep van PlattelandsTv zag passeren, leek me dat wel iets om aan deel te nemen”, vertelt Lies. “Mensen die mij kennen, merkten op dat het zeker moest doen, omdat ik altijd met van alles bezig ben.” Voor Lies lijkt het vanzelfsprekend, maar als ze begint op te sommen wat ze allemaal doet, dan zijn we toch wel onder de indruk. Als landbouwersvrouw helpt ze vele uren mee op het bedrijf van haar echtgenoot. Daarnaast is ze parttime werkzaam als gipsmeester op de dienst Orthopedie in het Jan Yperman Ziekenhuis en is ze mama van Noor (12), Lotte (10) en Tom (5). Ook is ze lid van het oudercomité in de school De Vlam, bestuurslid van het Vlaams netwerk voor boerinnen Agra en lid van de Vlaams vrouwenorganisatie Ferm Vlamertinge, Elverdinge en Ieper. Tenslotte is Lies ondervoorzitter van Landbouwraad in Ieper en ze maakt als lid van de CD&V ook deel uit van de OCMW-raad in Ieper.

“Ik zeg vaak dat ik fulltime boerin, fulltime mama en halftijds verpleegster ben, en de gaatjes vul ik op met de rest. Goed plannen is dan ook de boodschap. Gelukkig heb ik met het ziekenhuis een goede werkgever waar veel mogelijk is. Zo neem ik normaal geen vakantie in het groot verlof. Ik pak mijn verlofdagen op in het voorjaar en in het najaar, niet om op mijn lauweren te rusten, maar om te werken op de boerderij. In die periodes is het immers extra druk. Tijdens het weekend doe ik wel regelmatig iets met de kinderen, zo ga ik nu met hen naar Plopsaland. Daarnaast kan ik vaak rekenen op mijn ouders en op mijn schoonmama.”

Tomorrowland

Landbouw komt meer dan eens negatief in het nieuws en met haar deelname aan De Strafste Boerin wil Lies daar verandering in brengen. “Het komt vaak door onwetendheid”, klinkt het. “Het is een mooi job, maar het is niet gemakkelijk. We leven niet in de grote luxe en zijn spaarzaam.” Op reis gaan is voor het gezin minder evident. 10 jaar geleden trokken ze voor 3 dagen naar Londen. “Ik vond dat heel fijn en hou daar goede herinneringen aan over die ik koester. Het was de laatste keer dat samen een trip maakten. Dit jaar gingen mijn 2 dochters en ik alleen naar Frankrijk, terwijl Wim op het bedrijf bleef. Hij is dan samen met de twee meisjes naar Disneyland getrokken, terwijl ik op mijn beurt thuis bleef om het werk te doen en op onze jongste te passen. We gaan niet samen, omdat we de boerderij niet kunnen achterlaten. De koeien moeten dagelijks gemolken worden. Wat we wel met z’n tweetjes deden dit jaar was Tomorrowland.”

Stemmen

“Ik vind het belangrijk dat kinderen weten waarmee de boer bezig is. Daarom ontvangen we hier groepen en schoolklassen. Ik kreeg daarbij eens de vraag van een kind of we hier pinguïns hebben? Of iemand die niet wist dat de aardappelen in de grond zitten. Als je zoiets hoort, dan val je toch van je stoel. Met mijn deelname aan De Strafste Boerin wil ik de mensen tonen hoe het er echt aan toe gaat op een boerderij.”

PlattelandsTv is te bekijken via Telenet (kanaal 22) en Proximus (kanaal 95). Stemmen op Lies kan door helemaal naar de beneden te scrollen op de pagina destrafsteboerin.be.

