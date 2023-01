Bewoners kunnen brandende elektrische step nog net buitenzwieren, grotere schade vermeden

Het was rond 15.15 uur dat de hulpdiensten werden opgeroepen naar de Vinkenlaan in Ieper. Daar was in de Residentie Vogelzang, een appartementencomplex, brand ontstaan aan een elektrische step die in de gang stond. Enkele bewoners slaagden er nog in om de step naar buiten te brengen en deden ook een bluspoging. De brandweer nam over maar de step is helemaal vernield.