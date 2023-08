Ploegmaats en vrienden komen samen om overlijden Dieter (23) bij ongeval te verwerken: “Niet eerste lid dat ons zo plots verlaat, de miserie mag stoppen”

Het overlijden van de amper 23-jarige Dieter Sohier uit Voormezele is ook bij Gold Star Voormezele, de club waar hij tot voor kort speelde, enorm hard aangekomen. Dinsdagavond kwam de ploeg samen in de kantine. Het verlies van Dieter is opnieuw een mokerslag voor de club. “In een jaar tijd verliezen we vier mensen en in 2016 verongelukte ook al één van onze spelers”, vertellen voorzitter Kurt Denijs en trainer Gerdy Saelens enorm aangeslagen.