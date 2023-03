Bewolking in Ieper vanochtend

ASSISEN. Driehoeks­ver­hou­ding leidt tot slachtpar­tij op studenten­kot, maar beschuldig­de ontkent: “Iemand vermoorden is onmense­lijk”

Poetsvrouwen treffen op 1 oktober 2018 het dode lichaam aan van Nessar Jamshidi (18) in studentenvoorziening Vlaskot in Kortrijk. Uren later wordt op zijn kot ook zijn liefje Youlia Soboleva (19) teruggevonden, omgebracht met tientallen messteken. Alles wijst in de richting van Mohammad Musawi (24), haar ex, maar die gaat op zijn assisenproces vol voor de vrijspraak. Reconstructie van een driehoeksverhouding, met twee zwangerschappen, die eindigde in een gruwelijk bloedbad.