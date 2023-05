Bet D’hulster (60), gewezen uitbaatster van restaurant In de Rustplaats, overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Bet D’hulster (60) overleden. Zij was de weduwe van Jean-Luc Velghe — die in 2010 om het leven kwam bij een motorongeval — en gewezen uitbaatster van restaurant In de Rustplaats op de Veurnseweg.