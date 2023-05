Bestelwagen vol materiaal gestolen in Ieper

Vorig bestuur kocht voormalige Ave­ve-si­te, nieuw bestuur verkoopt ze weer: plannen voor jeugdcam­pus definitief van de baan

Terwijl de vorige meerderheid de site nog kocht, gaat het huidig gemeentebestuur de Aveve-site weer verkopen. Daarmee komt een definitief einde aan de plannen om op de site een campus voor jeugd en kunst in te richten. “Voor de verengingen die nieuw onderdak zoeken, kijken we stelselmatig wat mogelijk is, maar we gaan ze niet allemaal onder een dak stoppen”, zegt schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920).