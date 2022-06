Bengali is gloednieuwe show in Bellewaerde: “Spektakel voor het hele gezin, met nodige dosis humor”

IEPER Ere-burgemees­ter André Danneels (90) is overleden, na de gemeentefu­sies achttien jaar schepen voor CVP

in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge vond zaterdag de uitvaart van André Danneels (90) plaats. Hij was de laatste burgemeester van Elverdinge. Na de gemeentefusies in 1976 was hij voor toen de CVP achttien jaar schepen in Ieper. Zijn bevoegdheden waren Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Huisvestiging en Burgerlijke Stand. André Danneels was landbouwer

4 juni