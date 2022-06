Bellewaerde veilt 5 wagentjes van iconische keverbaan: “Opbrengst gaat naar borstkankerorganisatie Think Pink”

ZillebekeEen wagentje van de legendarisch keverbaan in Bellewaerde mee naar huis nemen? Binnenkort kan het, want het pretpark veilt 5 iconische ‘kevertjes’. De opbrengst gaat naar Think Pink, de nationale borstkankerorganisatie, waarmee het park ook een ruimere samenwerking aanging. Op 30 september staat in Bellewaerde immers de Race for the Cure op het programma en ook het weekend daarop kleurt het park ‘pink’.

De keverbaan in Bellewaerde is met zijn 41 jaar oud één van de oudste attractie van het pretpark. De coaster werd in 1981 gebouwd en bestaat uit 20 wagens die in totaal 40 personen per rit kunnen vervoeren. Onder meer omdat er nog weinig wisselstukken van de coaster te vinden zijn, besloot het pretpark de attractie naar de geschiedenisboeken te verwijzen. De allerlaatste rit van de keverbaan zal plaatsvinden op het einde van dit seizoen, op zondag 6 november om 18 uur. “Wie daar zeker wil bij zijn, kan deelnemen aan een Facebookwedstrijd”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe.

Wetenschappelijk onderzoek

Er is echter meer: “Vanaf 1 juli zal het mogelijk zijn om te bieden op een wagon van de keverbaan”, aldus Van Dorpe. “Wie zo'n eye-catcher mee naar huis wil nemen, kan deelnemen aan de veiling. Vijf winnaars zullen op het einde van het seizoen een roodkleurige wagon mogen ophalen.” De opbrengst van de veiling gaat naar Think Pink, de nationale borstkankerorganisatie.

Think Pink zet zich dagelijks in voor borstkankerpatiënten en hun familie. “We stellen daarbij 4 doelstellingen voorop”, zegt Mieke Deprez van Think Pink. “Informeren en sensibiliseren, patiëntenrechten verdedigen, financieren van wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van zorg- en nazorgprojecten. Een belangrijke focus ligt op het aspect bewegen. Bewegen is erg belangrijk en vermindert de kans op borstkanker.”

Feestweekend in Bellewaerde

In oktober, de maand die traditiegetrouw in het teken van borstkanker staat, organiseert Think Pink de Race for the Cure, het grootste sportevenement in Europa ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker. “Dat evenement brengt mensen die de diagnose borstkanker kregen en hun familie en vrienden samen voor een wandeling van 3km of een loop van 5km”, aldus Mieke Deprez. “Deze keer vindt het event plaats op vrijdag 30 september in Bellewaerde Park. “Er staan 3 shifts en een kidsrun op het programma. Iedereen, ongeacht het sportief niveau en lichamelijk conditie, kan deelnemen.” Inschrijven kan via www.racefortehcure.eu.

Think Pink viert dit jaar haar 15de verjaardag en voor de gelegenheid stelt Bellewaerde het pretpark ter beschikking voor een feestweekend. Op vrijdag 30 september staat een Race for the Cure op het programma en ook op zaterdag 1 en zondag 2 oktober kleurt het pretpark ‘pink’. Tickets voor dat weekend kunnen aan voordelig tarief online worden besteld via www.bellewaerde.be. “Het doel is de strijd tegen borstkanker te steunen”, zegt directeur Stefaan Lemey over die samenwerking.

Leuke samenwerking

Vanaf deze zomer krijgt elke bezoeker ook de kans om een badeentje te ‘adopteren’. “In september worden al die roze eentjes in het water gelaten in de lazy river van Bellewaerde Aquapark”, weet Mieke Deprez. “De eerste eendjes die over de eindmeet dobberen, vallen in de prijzen. Ook hier gaat de opbrengst integraal naar de lotgenotenwerking van Think Pink. Samengevat: het gaat om een leuke samenwerking tussen Think Pink en Bellewaerde, die lotgenoten een hart onder de riem wil steken.”

Volledig scherm Adopteer een badeendje ten voordele van Think Pink. © Henk Deleu

