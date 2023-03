Bellewaerde Park opent de deuren op zaterdag 1 april: “Plezier gegarandeerd door jong en oud”

Vrijwilli­gers bouwen eigen turnzaal voor G-sport: “Subsidies? Neen, we hoesten de 850.000 euro zelf op”

In Vlamertinge zetten 7 enthousiaste vrijwilligers hun schouders onder een opmerkelijk project. De zeven bouwen een eigen turnzaal exclusief voor mensen met een beperking. Wellicht de eerste in Vlaanderen. Via een lening en allerlei acties wordt het initiatief bekostigd. “We riepen het project in het leven omdat mensen met een beperking te weinig mogelijkheden hebben om te bewegen.” Hoe ze het allemaal klaarspeelden, lees je hier.