Belfort plechtig geopend na restauratie: “Heel wat Ieperlingen kunnen hier trots op zijn”

IeperIn Ieper is een bezoek aan de belfortoren opnieuw mogelijk. De restauratie van het historisch gebouw is afgerond en in aanwezigheid van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) vond de officiële opening plaats. “Het resultaat mag gezien worden.”

Bij een passage op de Grote Markt in Ieper kan je er niet meteen naast kijken: de 70 meter hoge Ieperse belfortoren is mooi gerestaureerd. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kwam zaterdag het Belfort officieel openen. “De restauratie van de Ieperse toren bleek een voorbeeldwerf”, aldus de minister. “De werken zaten goed op schema en alles verliep zonder noemenswaardige problemen. Dat is ongetwijfeld het gevolg van een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.”

West-Vlaamse beiaardspelers

De restauratie van het grote bouwwerk begon op 15 september 2020 en kostte in totaal 3.578.344 euro, waarvan de Vlaamse overheid 80 procent subsidieerde. De renovatie was 17 procent duurder dan aanvankelijk gepland, wat volledig te wijten is aan de prijsindexering van de grondstoffen. De opening van het Belfort gaat gepaard met de feestelijk inspelen van de beiaard. “Het was de ideale gelegenheid om mijn vijf West-Vlaamse collega-beiaardspelers nog eens uit te nodigen naar Ieper”, zegt beiaardier Ludo Geloen. “Vanaf nu zijn er wekelijks opnieuw beiaardconcerten op zaterdag. De eerste drie komende worden een hommage aan drie grote Vlaamse artiesten: Arno, Will Tura en Willem Vermandere.”

Bezoekersmogelijkheden

Vanaf zondag 20 maart tot en met 17 april kan wie dat wil voor 4 euro per persoon met een gids een bezoek brengen aan het in ere herstelde torengebouw. En dat tot in de lantaarn. “Het verschil bij vroeger is dat het nu gemakkelijker is om helemaal boven te komen”, zegt architecte Mieke Goegebeur, die het restauratieproject mee in goede banen leidde. “Bij speciale gelegenheden is er de kans om met een gids tot helemaal naar boven te komen, wat vroeger niet het geval was. Het blijft echter niet evident om dat met veel mensen te doen. De individuele bezoeker mag tot in het sas, wat eveneens voorheen niet kon. Er vond dus een optimalisatie van de bezoekmogelijkheden plaats.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Terwijl de belforttoren opnieuw in al zijn glorie te zien is, startte de 2de fase van de restauratiewerken aan de vleugel met de dienst Toerisme. © Christophe Maertens

Trompetter

Ondertussen is de 2de fase van de restauratie van de Lakenhallen opgestart. “Daarbij wordt de vleugel van de dienst toerisme, de westervleugel, en de Coomansvleugel aan de kant Coomansstraat aangepakt”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “Alle goten worden vernieuwd en daken gerestaureerd en geïsoleerd. De mooie loden vorstkammen worden hersteld, wat meteen de uitdaging van deze fase wordt. Nabij de hoektorens ondergaan de vergulde topbekroningen, enerzijds een trompetter en anderzijds Goliath, een restauratie. De natuursteen van de gevels wordt hersteld, net als de glas in loodramen en de vele houten deuren.” De einddatum van de 2de fase is voorzien in de zomer van 2023. Meer info via opstapinieper.be/bezoek-het-belfort en toerismeieper.be/beiaard.