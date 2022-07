Beeldenplein wordt Bloemenplein: “Alles aanwezig voor een goed gevulde namiddag”

Het Beeldenplein verandert die dag tussen 12 uur en 17 uur in een plein vol bloemen. Er staat heel wat op het programma. Zo komt een imker je alles leren over de bijen en honing. Met natuurlijke materialen wordt een bijenhotelletje gemaakt. Wie langskomt kan een ‘Goed bijzig’-kaartje schijven op plantbaar zaadpapier voor iemand die je in de bloemetjes wil zetten voor zijn of haar bijvriendelijke tuin. Je kan een zaadbommetje kneden om mee te nemen op wandel- of fietstocht of een waskaars maken. Alle activiteiten zijn gratis. Daarnaast is er een gezellige bar met drankjes en ijsjes. Er is een buitenbib met heel wat buitenspeelgoed. “Kortom, alles is aanwezig voor een goed gevulde namiddag”, aldus de organisatoren.