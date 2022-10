Bedrijfswagentje fel beschadigd na aanrijding met zware BMW

De botsing gebeurde iets over 17.30 uur. Een jonge vrouw uit Reningelst wilde vanuit parkeerstand draaien op de baan om in de richting van haar woonplaats te rijden. Net op dat moment echter, kwam een man uit Poperinge met zijn BMW aangereden, in de richting van de rotonde met de Noorderring. De zware SUV botste tegen de linkervoorzijde van de Volkswagen Polo, bestuurd door de jonge vrouw. Die liep daarbij lichte verwondingen op aan de arm maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De man in de BMW bleef ongedeerd. De brandweer snelde ter plaatse met een signalisatiewagen en stond in voor de beveiliging van de plaats van het ongeval. Er was een tijdlang alleen maar beurtelings verkeer mogelijk in de omgeving. Na zowat een uur was de hinder voorbij.