Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Ieper nog geld kan afhalen

Westhoek Ophok­plicht na vaststel­ling dodelijke vogelgriep in Houthulst

In een kalkoenbedrijf in Houthulst is vogelgriep vastgesteld. Er is een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 ingesteld. Onder meer Ieper en Langemark-Poelkapelle vallen binnen dat gebied.

30 december