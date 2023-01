AZ West Veurne en Jan Yperman Ziekenhuis Ieper gaan nauwer samenwerken: “Duurzame verankering van zorg in de Westhoek”

Netwerk

“Wanneer we een langetermijnproject voor de zorg in de Westhoek willen realiseren, zal dit vanuit één regionaal ziekenhuisnetwerk moeten zijn. Beide ziekenhuizen treden toe tot eenzelfde netwerk om samen de belangen van de Westhoek te verdedigen. We kiezen voor het netwerk dat het best aansluit bij het zorgstrategisch plan voor de Westhoek. Zo kunnen we maximaal inzetten op de realisatie van een geïntegreerde werking met de eerstelijnsactoren, de verankering van de tweedelijnszorg in de Westhoek en het behoud van werkgelegenheid in de ruime regio.”