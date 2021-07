AUTOSNELWEGVERHALEN. De sage rond de A19 blijft na meer dan 60 jaar nog steeds aanmodderen: “Jammer dat dit dossier al zoveel geld en tijd heeft gekost”

Wielrennen juniores Gerben Dewinter terug van Tour de Valromey, zaterdag op BK tijdrijden en zondag in kermis­koers De Klijte

18 juli Met in zijn vierde koers meteen zijn eerste zege in Orroir op zak, trok tweedejaarsjunior Gerben Dewinter uit Voormezele met Gaverzicht-Be Okay naar de Tour de Valromey. Veel tijd om uit te rusten krijgt Gerben niet. Dit weekend staan er al twee nieuwe koersen op het programma. Morgen is er het BK tijdrijden in Koksijde, zondag is er een kermiskoers in De Klijte. Dichtbij huis dus.