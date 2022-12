Auto vliegt uit bocht en belandt tegen woning in Dikkebus, automobilist (28) in levensgevaar

Heuvelland Gemeentebe­stuur Heuvelland houdt vinger aan de knip, oppositie vreest voor financiële toekomst: “We belasten de komende legisla­tuur niet met de afbetaling van onze projecten”

De stijgende kosten voor het ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel zijn voor de oppositie in Heuvelland een doorn in het oog, vooral in deze tijden van besparingen. In totaal kost het project nu al 1,5 miljoen euro meer dan aanvankelijk geraamd. Het gemeentebestuur maande de aannemer aan tot besparingen, maar voor de oppositie loopt het financieel uit de hand. “Dat we in de 2 legislaturen maar liefst 19,2 miljoen euro schulden van het vorige CD&V-bestuur moesten afbetalen, wordt er niet bij gezegd”, reageert burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

