Auto van gezin dat net terug is van reis brandt uit op E17: “Nog net de valiezen kunnen redden”

Het gezin uit Ieper met twee tienerdochters was dinsdag na een vakantie terug geland op Zaventem en was met hun Peugeot onderweg naar huis. Vlak voor de afrit Hoog Kortrijk ging het plots helemaal fout. “We roken plots iets”, vertellen ze. “Ik draaide even het raam open op na te gaan of de geur niet van buitenaf kwam, maar dat bleek niet het geval. We zetten ons meteen aan de kant en wisten eigenlijk nog niet goed wat er aan de hand was. Iemand die passeerde riep ons dat we zo snel mogelijk uit de auto moesten stappen. Dat deden we en pas toen zagen we dat de motor van onze auto vuur had gevat. We konden nog snel onze valiezen uithalen, kort erna stond onze auto in lichterlaaie.” Naar de oorzaak van de plotse brand is het gissen. “De auto is 13 jaar oud en heeft net tien dagen in een ondergrondse parking aan de luchthaven gestaan. Geen idee dus wat er nu plots is fout kunnen lopen.” Door de brand moest het verkeer over één rijstrook passeren, wat al snel zo’n 20 minuten file opleverde.